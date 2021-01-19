МОУ готує позов до «Кузні на Рибальському» за зрив поставки розвідувального корабля

Міністерство оборони готує судовий позов до ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» через невчасне виготовлення та постачання середнього розвідувального корабля проєкту “Лагуна”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У лютому 2020 року оборонне відомство подало до Господарського суду м. Києва позов про стягнення з ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” 163 258 338,89 грн. штрафних санкцій за порушення терміну поставки корабля. Згодом розгляд цієї справи було зупинено за клопотанням ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”, оскільки підприємством було подано позов про зобов’язання Міноборони продовжити термін поставки корабля. Рішенням Господарського суду м. Києва, що ґрунтується на висновках торгово-промислової палати України, термін виконання зобов’язань за контрактом було продовжено до 30.11.2020 року», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до умов державного контракту, поставка корабля була визначена до 20 вересня 2019 року, однак підприємство не виконало зобов’язання за контрактом.

Як зазначається, з огляду на наявність продовженого у судовому порядку терміну виконання зобов’язань за контрактом, у Міноборони були відсутні підстави для продовження позовної роботи та стягнення з ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” штрафних санкцій за порушення терміну поставки корабля за тим же контрактом. З метою недопущення втрати судового збору у розмірі 735 тис. 700 грн. до суду було подано клопотання про залишення позову без розгляду та повернення Міністерству оборони України судового збору.

Водночас, станом на 30 листопада 2020 року ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” роботи за контрактом не виконало, на підставі чого підприємству було виставлено відповідну претензію.

Днями ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” поінформувало Міністерство оборони, що готується до завершення робіт та проведення державних випробувань корабля.

Водночас повідомляється, що через невиконання умов контракту Міністерство оборони наразі готує позов до суду про стягнення штрафних санкцій за порушення зобов’язань ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”

Як повідомлялося, контракт між Міністерством оборони та ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” на виконання державного оборонного замовлення було укладено 29 грудня 2017 року.