Глава Мінфіну прокоментував повернення «Кузнею на Рибальському» боргу державі

Наприкінці листопада ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" повернуло до держбюджету кошти, які Міністерство фінансів виплатило за його боргами.

Коментуючи на прохання Укрінформу цю подію, міністр фінансів Сергій Марченко наголосив: "Ситуація, коли держава змушена розраховуватися із банком за прострочену заборгованість приватної компанії, для останніх років нетипова, але й не унікальна. Річ у тім, що ПрАТ, яке мало за кошти державного Укрексімбанку виконати замовлення Міністерства оборони, не змогло вчасно розрахуватися з кредитором. Тому й спрацював механізм держгарантій - Міністерство фінансів змушене було заплатити банку. Одразу ж ми задіяли передбачені законом механізми стягнення заборгованості безпосередньо із позичальника. І щойно у листопаді Міноборони переказало "Кузні" майже 700 млн грн на виконання замовлення, прострочену заборгованість підприємства перед державою – 300 млн грн – було погашено. Крім того, завод сплатив понад 6 млн грн пені. Зараз очікуємо нарахування "Кузні на Рибальському" штрафу - також у понад 6 мільйонів".

За словами Марченка, згідно з кредитним договором, до кінця року компанія має заплатити банкові ще 40 млн грн. Порівняно із основою частиною заборгованості це – незначна сума. Тобто "фінансову пожежу" вдалося загасити.

При цьому, як наголошує урядовець, ситуація, коли хтось із кимось вчасно не розрахувався, могла статися в будь-який момент із будь-яким суб’єктом господарювання. І якщо на це вчасно реагувати, про особливі небезпеки не йдеться: держава спроможна компенсували збитки. Тим паче, коли йдеться про працююче підприємство. Податкова має інструментарій, необхідний для стягнення заборгованості.

"Словом, ситуація нині кардинально відрізняється від подій кінця 90-их – початку 2000-их років, коли у багатьох випадках державні гарантії надавалися на кредити, що брались фіктивними фірмами. Зараз же такі схеми неможливі", – запевнив Марченко.

Він також повідомив, що практика надання держгарантій при кредитуванні приватного бізнесу – звичне явище. Приміром, цьогоріч надано державні гарантії при позиках на 40 млрд грн. У сфері національної безпеки й оборони ця сума, зазвичай, сягає 10 млрд.

Конфлікт довкола боргу "Кузні на Рибальському" урядовець вважає вичерпаним. "Тепер є надія, що всі "отримають своє": Міноборони — нові катери, ПрАТ "Кузня на Рибальському" – гроші за виконане замовлення, Укрексімбанк – поверне позичені кошти й заробить на відсотках", – наголосив Марченко.

Як повідомлялося, у 2017 році уряд надав держгарантію за кредитом ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" від Укрексімбанку. Підприємство позичило 334 млн грн. У період з 27 липня 2018-го по 24 жовтня 2019 року завод повернув банку 330 тис. грн боргу і сплатив відсотки — майже 36 млн грн. Але на початку нинішнього року Укрексімбанк звернувся до Мінфіну з вимогою про виконання гарантійних зобов’язань. Адже завод не зміг здійснити черговий платіж. Загалом із квітня по листопад на виконання гарантійних зобов’язань Держказначейство перерахувало банку понад 301 млн грн (252 млн грн – сума боргу, понад 48 млн грн – відсотки, пів мільйона гривень – пеня). 20 листопада "Завод Кузня на Рибальському" погасив усю заборгованість перед бюджетом – після того, як отримав від Міністерства оборони 688 млн грн на виконання замовлення.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належали Петру Порошенку, а 20,1% - Ігорю Кононенку. Восени 2018-го 100% акцій підприємства придбав Сергій Тігіпко.