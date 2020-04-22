Продаж

Продаж "Кузні на Рибальському": НАЗК перевіряє, чи був у Порошенка конфлікт інтересів

Укрінформ
Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє відомості щодо можливого конфлікту інтересів у п'ятого Президента України Петра Порошенка в справі щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК здійснює постійний моніторинг високопосадовців щодо порушення норм законодавства про конфлікт інтересів. У тому числі такий моніторинг здійснюється і стосовно народного депутата, п’ятого Президента України Петра Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках цього моніторингу наразі триває перевірка інформації, яку надав позивач у справі, інформацію про яку 22 квітня поширив Окружний адміністративний суд міста Києва.

"12 березня 2020 року НАЗК отримало від позивача в справі повідомлення про корупційне правопорушення. У цьому повідомленні позивач робить припущення щодо можливого вчинення Петром Порошенком правопорушення щодо здійснення фіктивного продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", - повідомили в агентстві.

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Як зазначили у НАЗК, позивач стверджує, що фіктивний продаж "міг дозволити Порошенку отримувати неправомірну вигоду із закупівель у сфері оборони, оскільки, перебуваючи на посаді Президента України, він здійснював повноваження Головнокомандувача Збройних сил України".

"Оскільки вказана інформація не була підкріплена конкретними фактами або документальними свідченнями, у відповіді на повідомлення позивача НАЗК роз’яснила, що поданих ним даних недостатньо для вчинення дій з боку агентства", - зауважили у НАЗК.

Водночас в агентстві відзначили, що врахували надану позивачем інформацію, а тому в межах моніторингу здійснюється перевірка вказаних відомостей на достовірність.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо непроведення агентством перевірки та розслідування інформації про ймовірне вчинення Петром Порошенком корупційного правопорушення.

При цьому в ОАСК не повідомили, хто саме подав позов до суду.

Також суд залучив до участі у справі як третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на Рибальському».

Підготовче засідання за згаданим позовом має відбутись 16 червня.

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