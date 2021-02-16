Рада планує розглянути на сесії 115 законопроєктів – зокрема про декларації

Верховна Рада внесла до порядку денного п'ятої сесії 115 законопроєктів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний проєкт постанови підтримав 241 народний депутат.

Серед таких законопроєктів - президентський "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№4651).

До порядку денного сесії також внесли законопроєкти №3866 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес в Україні", №4069 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння розвитку недержавної підтримки діяльності у сфері фізичної культури і спорту", №4364 "Про платіжні послуги" та інші.