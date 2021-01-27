Президент вніс у Раду законопроєкт про ув'язнення за брехню в деклараціях

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або ж позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

Зокрема зазначається, що 27 січня 2021 року Верховною Радою одержано законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Суб’єктом права законодавчої ініціативи вказаний Президент України. Законопроєкт зареєстрований під номером 4651 і визначений як невідкладний.

Як зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, якого цитує пресслужба партії «Слуга народу» на сторінці у Фейсбуці, «внесення цього законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях – це те, чого чекає українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеційської комісії».

Він нагадав, що проєкт закону розглядався Радою національної безпеки та оборони.

«І я погоджуюся, що боротьба з корупцією – це питання національної безпеки України. Я повністю підтримую позицію Президента», – додав Костін.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський, якого цитує пресслужба партії на своєму офіційному сайті, нагадав, що «свого часу глава держави пропонував, щоб за суттєву брехню у деклараціях передбачалось позбавлення волі».

«Потім парламент дійшов компромісу щодо не позбавлення, а обмеження волі, і проголосував за це. Адже таке рішення було потрібно, щоб коли розпочались кримінальні провадження НАБУ, органи Нацполіції, які розслідують брехню, могли працювати і не гаяти часу», – розповів Монастирський.

Наразі, вказано у повідомленні, «Президент наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях на понад 2 тис. прожиткових мінімумів передбачити покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років і права обіймати посади до 3 років (для топ-посадовців)».

Зазначається, що це буде одне з альтернативних покарань нарівні зі штрафами і громадськими роботами.

Окрім того, інформують у «Слузі народу», в законопроєкті Президента пропонується, щоб брехня щодо декларацій була визнана корупційним правопорушенням.

Наразі на сайті Верховної Ради відсутній текст законопроєкту і пояснювальна записка до нього.