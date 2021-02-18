Вирішити ситуацію з приводом у суд голови ОАСК Вовка може лише генпрокурор – НАБУ

Ухвала про привід щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не дає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, вирішити цю ситуацію може лише генпрокурор.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

“Детективи НАБУ двічі, 8 та 16 лютого 2021 року, прибували до Окружного адміністративного суду м.Києва для виконання ухвал ВАКС про примусовий привід підозрюваного голови ОАСК до суду для участі у засіданні з обрання йому запобіжного заходу. Виконати ухвалу не вдалося: вона не надає права затримувати підозрюваного або проникати до його житла чи іншого володіння, а голова та судді ОАСК вжили всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, що детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови суду на робочому місці через його перебування у відпустці, там також змінили пропускний режим, зазначається у повідомленні.

Так, з листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де знаходиться робоче місце підозрюваного голови ОАСК, стороннім особам можна лише за дозволом, який, в свою чергу, за даними НАБУ, надає один із підозрюваних учасників злочинної організації, очолюваної головою ОАСК.

“Наразі детективи утримуються від силового проникнення до судової установи. Водночас, сам голова ОАСК у соціальних мережах створює видимість відкритості до правосуддя, публікує неправдиві заяви та звинувачення на адресу НАБУ”, - уточнюють у антикорупційному бюро.

У НАБУ відмітили, що вирішити цю ситуацію може лише генпрокурор Ірина Венедіктова, “чия бездіяльність впродовж півроку позбавляє слідство можливості використати передбачені законодавством процедури для досягнення завдань кримінального провадження”.

“Починаючи з липня 2020 року і до сьогодні, детективи НАБУ тричі ініціювали перед генеральним прокурором клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного голови ОАСК для звернення з цими клопотаннями до ВРП. Однак ОГП досі цього не зробив”, - поінформували у відомстві.

У НАБУ уточнили, що голова та судді ОАСК грубо порушують законні вимоги слідства та суду, прикриваючись пунктами КПКУ щодо гарантій суддівської недоторканості, а також “суперечливою позицією ВРП, яка не може мати преюдиційного значення і спростовується рішеннями ВАКС”.

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У НАБУ також навели хронологію звернень НАБУ з клопотаннями та інформацією про дії ОГП.

Зокрема, у липні 2020 року НАБУ подало клопотання про надання згоди про затримання суддів ОАСК та утримання їх під вартою на погодження генпрокурору. Потім, у серпні минулого року, ОГП дало відповідь про необхідність доопрацювання клопотання з формальних підстав.

Як інформують у НАБУ, у листопаді 2020 року НАБУ повторно подало клопотання про надання згоди про затримання суддів ОАСК та утримання їх під вартою на погодження генпрокурору.

“Крім того, враховуючи неодноразові випадки переховування від органу досудового розслідування та невиконання підозрюваними законних вимог детектива, генеральному прокурору направляються клопотання про проведення обшуків за низкою адрес, у яких, за наявними даними, перебували особи, оголошені на той момент у розшук”, - уточнюють у відомстві.

Згодом, у грудні 2020 року, НАБУ отримало відповідь, що питання погодження відповідних клопотань буде вирішено після уточнення позиції ВРП, враховуючи попередній розгляд клопотань про відсторонення суддів ОАСК (ця позиція не відповідає вимогам законодавства та перешкоджає досягненню завдань кримінального провадження, прокоментували у відомстві).

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Потім, у лютому 2021 року, після чергового звернення НАБУ до генпрокурора із проханням розглянути відповідні клопотання, “ОГП направляє відповідь, якою погоджується з позицією ВРП щодо відсутності у суддів ОАСК статусу підозрюваних”, повідомили у відомстві.

“Вказана позиція прямо протирічить позиції самого ж ОГП, який затверджував клопотання про відсторонення суддів ОАСК (під час якого зобов’язаний був перевірити підстави для звернення із відповідним клопотанням, у тому числі і набуття підозрюваними їх статусу), позиції ВАКС, який при розгляді клопотань про продовження строків підтвердив набуття всіма підозрюваними їх статусу”, - поінформували у НАБУ.

Уточнюється, що ініційовані у листопаді 2020 року клопотання про проведення обшуків досі залишаються без відповіді, а повторні клопотання, подані особисто в.о. керівника САП 15 лютого 2021 року, генпрокурор не підтримала.

Як повідомлялося, 15 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня. Однак той до суду не прибув.

НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення від посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.