Голова ОАСК Вовк запевняє, що не грається з НАБУ – сидить на роботі

Голова окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що знаходиться на робочому місці й не грає у схованки.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

“Сьогодні, виявляється, мене також хтось десь шукав і знову не знайшов, про що я дізнався з телеграм-каналів, які пропагують “роботу” НАБУ. При цьому я на робочому місці й у жодні схованки не граю. Але, вочевидь, НАБУ хотілося знайти не мене, а гучні заголовки. Варто віддати належне – це, на відміну від боротьби з корупцією, їм вдається, з чим я підлеглих пана Ситника і вітаю. Більше їх вітати немає з чим”, - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 3 лютого ВАКС дозволив примусово доставити на засідання голову ОАСК Вовка, проте він до суду не з’явився.

Водночас, 8 лютого Вищий антикорупційний суд повторно задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання для обрання запобіжного заходу. Наступний привід мав бути 16 лютого, проте, за повідомленнями ЗМІ, він знову не з’явився до суду.

Як повідомлялося, 15 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня. Однак той до суду не прибув.

НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення від посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.