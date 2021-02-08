Голову ОАСК Вовка вдруге дозволили примусово доставити до суду – ЦПК

Вищий антикорупційний суд повторно задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

Про це інформує Центр протидії корупції, передає Укрінформ.

"Суддя ВАКС Андрій Біцюк вдруге дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Павла Вовка до Антикорсуду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок Вовка привести не змогли, бо детективи не знайшли його: він був відсутній як за місцем роботи, так і за всіма відомими місцями проживання.

Наступний привід спробують здійснити на 16 лютого, на 14:00, зазначають у ЦПК.

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Натомість, як повідомляв Укрінформ, голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявляє, що рішення Вищого антикорупційного суду, яким дозволено застосувати до нього примусовий привід на судове засідання, незаконне, і він не збирається його виконувати. Про це Вовк повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

3 лютого ВАКС дозволив примусово доставити на засідання голову ОАСК Вовка.

15 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня. Однак той до суду не прибув.

НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

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За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення від посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.