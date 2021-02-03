Антикорупційний суд дозволив примусово доставити на засідання голову ОАСК Вовка

Антикорупційний суд дозволив примусово доставити на засідання голову ОАСК Вовка

Укрінформ
ВАКС дозволив примусово доставити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

«Так, це правда», - сказала Чемерис.

Як повідомлялося, 15 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня. Однак той до суду не прибув.

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НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

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15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення від посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

Фото: ОАСК

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