ВАКС не побачив підстав для примусового приводу в суд голови ОАСК

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про привід до суду голови Окружного адміністративного суду.

Про це, передає Укрінформ, ідеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Зазначаться, що до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора про застосування до голови Окружного адміністративного суду Києва запобіжного заходу у вигляді застави. Під час розгляду вказаного клопотання прокурор, у порядку ст. 141 КПК України, заявив клопотання про привід підозрюваного, оскільки той у судове засідання не з’явився та про причини неприбуття не повідомив.

Прокурор під час судового засідання відзначав, що голова ОАСК був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

"Поряд із цим, відзначив суддя, відсутні докази вручення повістки про виклик. Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто два аркуші паперу. Проте, суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик. Якого змісту були вказані два аркуші паперу також не є зрозумілим", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Тож, як зазначили в суді, слідчий суддя ВАКС, врахувавши відсутність доказів підтвердження отримання підозрюваним повістки про виклик або ознайомлення його з її змістом іншим шляхом, не задовольнив клопотання прокурора щодо приводу останнього.

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Ухвала оскарженню не підлягає.

У ВАКС повідомили, що наступне судове засідання з обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва призначене на 12 січня 2021 року о 11:00, за адресою Хрещатик, 42 а. Номер справи 991/8516/20.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Вищий антикорупційний суд відклав засідання з обрання запобіжних заходів голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і судді цього суду Володимиру Келеберді.

23 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня.

17 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

5 жовтня НАБУ викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Раніше ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.