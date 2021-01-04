У справі про «плівки ОАСК» хочуть продовжити досудове розслідування

Про це в інтерв’ю «Бабелю» заявив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає Укрінформ.

«Таємниця слідства (чи є розвиток у цій справі – ред.). Можу сказати, що призначено багато експертиз. НАБУ попросило генерального прокурора продовжити строки досудового розслідування, щоб провести ці експертизи. Рішення прийме суд», - сказав Грищук.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

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За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому в ОАСК НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям суду.

Тоді ж НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова суду Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

12 серпня до Окружного адміністративного суду Києва знову направили підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

15 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад Вовка та його колег.

17 серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро не провело допит Вовка, оскільки його захисники просили перенести допит на пів години пізніше, але самі прийшли раніше.

1 вересня ВРП повернула без розгляду Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя Вовка, судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

5 жовтня стало відомо, що НАБУ викликало Вовка і трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Водночас ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що Вовку повідомили про підозру.