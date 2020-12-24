Голові ОАСК Вовку вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

"23 грудня детективи Національного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду м. Києва повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду. НАБУ та САП чекають підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів. На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість.

"Окрім нього, там були присутні і голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ пояснили, що вручення повістки за наведених обставин зумовлене тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді.

"Ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного. Тому слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток "у зв’язку із відмовою особи від їх отримання", - заявляють у Бюро.

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Зважаючи на систематичну неявку підозрюваного до суду, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів, НАБУ оголосило голову ОАСК у розшук та невідкладно скерувало до генерального прокурора проєкти клопотань до ВРП про надання дозволу на затримання та утримання підозрюваного під вартою. На сьогодні від моменту скерування проєктів клопотань минув місяць, але генеральний прокурор без будь-яких причин та пояснень їх не підписала і не скерувала до ВРП, наголошують у НАБУ.

"Тим часом вчора, 23 грудня 2020 року, голова ОАСК знову продемонстрував зневажливе ставлення до вимог закону — вкотре без зазначення будь-яких причин не з’явився до ВАКС, де мало відбуватися судове засідання з обрання йому запобіжного заходу. Таким чином, суд відклав засідання до 5 січня 2021 року. Початок — о 9:30. Оскільки НАБУ та САП увечері 23 грудня все ж таки вдалося вручили повістку особисто підозрюваному, слідство сподівається, що 5 січня засідання суду відбудеться. Факт відмови від отримання повістки та ознайомлення голови ОАСК з її змістом, задокументована на відео", - повідомляє пресслужба НАБУ.

У Бюро зазначають, що "така абсурдна ситуація, коли голова суду систематично ігнорує виклики до іншого суду, склалася через неможливість затримати голову ОАСК з огляду на його недоторканність та імунітет, які використовуються не для забезпечення правосуддя, а для ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органу досудового розслідування та суду".

"Відсутність належного реагування на ситуацію з боку генерального прокурора та Вищої ради правосуддя, ігнорування ініційованих НАБУ клопотань свідчать про системну кризу у правоохоронній та судовій системі", - вважають у НАБУ.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, якого підозрює у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.