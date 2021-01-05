ВАКС відклав обрання запобіжного заходу судді Вовку

ВАКС відклав обрання запобіжного заходу судді Вовку

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд відклав засідання з обрання запобіжних заходів голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і судді цього суду Володимиру Келеберді.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

На запитання про те, на які дати були перенесені ці засідання, вона відповіла: “На 12-те і 13-те числа (січня — ред.)”.

Як повідомлялося, 23 грудня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня.

17 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Проте раніше ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.

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