«Плівки ОАСК»: Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення НАБУ в Телеграмі.

"ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП та продовжив розслідування справи «плівок ОАСК» до 17 березня. Нагадаємо, 12 осіб, зокрема голова ОАСК та голова ДСА, підозрюються у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро стосовно продовження строку досудового розслідування у справі Окружного адмінсуду Києва.

Читайте також: ВАКС не побачив підстав для примусового приводу в суд голови ОАСК

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня.

17 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

5 жовтня НАБУ викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Раніше ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.