Підозрюваний голова ОАСК Вовк продовжує ігнорувати детективів НАБУ

Підозрюваний голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк продовжує ухилятися від виконання процесуальних обов’язків, зокрема, 1 лютого він відмовився отримувати клопотання про відсторонення його від посади.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ у Телеграмі.

“Підозрюваний голова ОАСК продовжує ухилятися від виконання процесуальних обов’язків. Вранці 1 лютого 2021 року він вкотре проігнорував вимоги законодавства, відмовившись отримати від детективів НАБУ клопотання про відсторонення його від посади голови суду, а ввечері того ж дня вчергове не прибув до НАБУ за повісткою про виклик”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, “незважаючи на зухвалу поведінку підозрюваного, НАБУ довело до його відома зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави”.

Відомство також виклало відео, як детективи НАБУ зачитували текст документа під час «прогулянки» поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Як повідомлялося, 15 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

5 жовтня НАБУ викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Раніше ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.