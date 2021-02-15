Неліквідований ОАСК: поки що доля столиці залишається «під Вовком»?

Не ліквідувати, а урізати повноваження. Наскільки це зможе покласти край сваволі сумнозвісного «вовчого» суду? Текст законопроекту наразі не відомий…

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК), якщо називати речі своїми іменами, вже не один рік ганьбить і нищить Україну. Тільки від початку 2021-го ця «гордість» української судової системи тричі встигла потрапити під шквал суспільної критики та обурення: спочатку судді ОАСК зобов’язали Міносвіти переглянути підручники з історії для 5 та 11 класів, зокрема у розділах про Революцію гідності, згодом – визнали протиправною та нечинною постанову Кабміну про новий український правопис, а нещодавно – скасували рішення Київської міськради про перейменування вулиць, проспектів та провулків, як от столичного Московського проспекту на Бандери. А за компанію – вулиці імені більшовика Бабушкіна – на честь великого польського педагога, письменника і гуманіста Януша Корчака.

Утім, схоже, одна з реперних точок досі чинного, на жаль, правосуддя в Україні невдовзі може зрушити з місця.

12 лютого президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проекти законів, які стосуються підсудності справ Верховному Суду (№5067), обрання членів Вищої ради правосуддя (№5068), а також відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради прав (№5069). Як повідомляли в Офісі президента, перший законопроект передбачає обмеження повноважень ОАСКу.

ЩО ПРОПОНУЄ ГЛАВА ДЕРЖАВИ

«…ми заберемо всі ті повноваження, через які раніше деякі судді ОАСКу могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду», – заявив Володимир Зеленський.

Тексту законопроекту 5067 ще не опубліковано. Однак якщо депутати його ухвалять, то всі судові спори, у яких оскаржують рішення органів виконавчої влади, заберуть від ОАСК і передадуть Верховному Суду як суду першої інстанції.

Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

«Думаю, ситуативних, замовних рішень від Верховного суду потрібно очікувати в рази менше», – вважає представник президента в КСУ, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.

Тепер – ключове питання:

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ЗНЕШКОДИТЬ ОАСК?

Галина Чижик

За словами керівника судового напрямку Центру протидії корупції Галини Чижик, все залежатиме від змісту законопроекту. «Диявол може ховатись в деталях, і насправді ОАСК зможе і далі розглядати усі справи», – каже вона.

Себто, навіть якщо в ОАСК таки заберуть всі позови до центральних органів влади, і залишать тільки місцеві (київські справи), цей суд і далі залишатиметься загрозою. «Згадаймо тільки, як ОАСК визнавав незаконними докази у справах НАБУ, хоча, за законом, адміністративний суд не має жодного стосунку до кримінальних справ. Тим паче, передача частини справ до Верховного Суду не вирішить проблем, які є в самому ОАСК з корупцією і залежністю суддів», – додала експерт ЦПК, наголосивши, що питання про ліквідацію ОАСК має бути вирішено паралельно.

Михайло Жернаков

«На сьогодні відомо лише номер реєстрації, але самого тексту ще не оприлюднено. Утім, якщо попередньо, то можна, звісно, вітати подібний крок президента», – коментує глава правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Все це, зауважив він, відповідає меморандуму з Міжнародного валютного фонду (МВФ), який, зокрема, вимагав від України зробити Верховний суд першою інстанцією і забрати у ОАСК повноваження на розгляд знакових справ про оскарження дій центральної влади. І зробити це Україна мала до серпня 2020 року. Але не зробила. Другий кредит теж мали видати ще у минулому році. І не видали.

«Це правильно, що президент намагається вирішити питання з ОАСК. Проте, яким на виході буде цей законопроект, чи не спотворять його – це питання. Треба ще уважно ознайомитися із самим текстом», – додав Михайло Жернаков.

Андрій Боровик

Подібним чином висловився й виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик: «Там (у тексті законопроекту. – Ред.) різного роду ризики можуть бути закладені. Тому тільки після комплексного аналізу все стане чітко зрозуміло».

Зрештою, на думку глави TI Україна, подати законопроект і прийняти його – це дві різні речі.

«Втім, щодо передачі частково юрисдикції ОАСК до ВС. Ми (…) загалом позитивно це оцінюємо. Про це говорили і в наших рекомендаціях до цьогорічного СРІ індекс сприйняття корупції. – Ред.). – наголошує Андрій Боровик. – Будь-яке обмеження юрисдикції ОАСК – це позитивно, адже у Вовка і його колег фактично заберуть важелі впливу/шантажу. Велика кількість реформ хоча б не буде під загрозою більше, як от від перейменування вулиць – до призначення/звільнення із державних посад і т.д.»

Роман Маселко

Член Громадської ради доброчесності Роман Маселко погоджується з колегами, але тут же додає, що це буде лиш тимчасове вирішення проблеми: «Тому що надмірна кількість справ (а таких, на хвильку, сотні й тисячі) здатна паралізувати роботу Верховного суду».

ЩО ПО ФАКТУ ЗАЛИШИТЬСЯ «У ВОВКА»

Політичний та юридичний експерт Геннадій Дубов на прохання Укрінформу перелічив усі справи, які на сьогодні належать до виключної підсудності ОАСК (згідно зі ст.27 Кодексу адміністративного судочинства). А саме:

адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, визначених цим Кодексом;

адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;

адміністративні справи за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання,

адміністративні справи, відповідачем у яких є дипломатичне представництво чи консульська установа України, їх посадова чи службова особа;

адміністративні справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, та про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії.

Усе це планують передати у відання Верховного Суду.

Геннадій Дубов

«ОАСК по суті стане «звичайним» адміністративним судом першої інстанції, якими є всі інші окружні адміністративні суди в України. Тобто (цей суд. – Ред.) продовжить вирішувати спори щодо рішень суб’єктів владних повноважень індивідуального характеру (наприклад, спори із податковими органами) та нормативних актів локального характеру (наприклад, оскарження рішень Київської міської ради)», – резюмував Геннадій Дубов.

Тобто доля київських проспектів й вулиць (та й не лише їх) – все це залишається в руках цих діячів у чорному?

Мирослав Ліскович. Київ