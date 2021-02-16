Голову ОАСК Вовка втретє дозволили примусово привести до суду

Вищий антикорупційний суд утретє задовольнив клопотання про примусовий привід голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу прессекретар суду Олеся Чемерис.

"Слідчий суддя ВАКС ухвалив застосувати до голови ОАСК примусовий привід. Це вже третя спроба доставити його на судове засідання”, - сказала вона.

Чемерис додала, що, згідно із законодавством, суддю не можна арештувати для доставки на судове засідання без згоди на це Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв Укрінформ, голова окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк у вівторок заявив у Фейсбуці, що знаходиться на робочому місці й не грає у хованки.

ВАКС ухвалював рішення про примусовий привід очільника ОАСК на 14 год. у вівторок 16 лютого.

Також відповідне рішення ВАКС ухвалював 3 лютого.

15 січня ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня. Однак той до суду не прибув.

НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення від посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.