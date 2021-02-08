Голова ОАСК Вовк заявляє, що рішення про його примусовий привід на суд незаконне

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявляє, що рішення Вищого антикорупційного суду, яким дозволено застосувати до нього примусовий привід на судове засідання, незаконне, і він не збирається його виконувати.

Про це Вовк повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово. Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин», - йдеться у дописі.

За словами Вовка, є «рішення суду про те, що «справа суддів» не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС».

«НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не «захоплення влади», - наголосив суддя.

Окрім того, зазначив Вовк, «у провадженні щодо «захоплення влади» в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП».

«По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді. Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону», - наголосив Вовк.

Водночас голова ОАСК додав, що він і його колеги «на явно незаконні дії будемо відповідно реагувати всіма можливими юридичними заходами – подавати відповідні скарги та заяви про скоєння злочинів».

«Впевнений, що кожна фальсифікація, кожне незаконне рішення з боку органу досудового розслідування і тих, хто має, але не здійснює судовий контроль за його діями, - перетвориться на реальну кримінальну справу. Не виключаю, що суддя ВАКС у цій справі й надалі не буде дотримуватися закону та буде «зацікавлено» розглядати інші клопотання НАБУ без моєї присутності. Але і цим порушенням також буде дана правова оцінка», - вважає Вовк.

Читайте також: Підозрюваний голова ОАСК Вовк продовжує ігнорувати детективів НАБУ

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого ВАКС дозволив примусово доставити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання для обрання запобіжного заходу.

15 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня. Однак той до суду не прибув.

НАБУ 17 липня 2020 року провело обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Фото: oask.gov.ua