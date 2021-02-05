«Плівки ОАСК»: в Антикорупційному суді спростовують тиск ВРП на їхнього суддю

Інформація про тиск Вищої ради правосуддя на суддю ВАКС Андрія Біцюка під час розгляду ним клопотань у кримінальному провадженні стосовно голови та суддів Окружного адміністративного суду Києва не відповідає дійсності.

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба Вищого антикорупційного суду, передає Укрінформ.

Зокрема, у суді зазначили, що окремі українські громадські організації раніше неодноразово розміщували публікації, пов’язані з розглядом слідчим суддею ВАКС Біцюком клопотань у кримінальному провадженні, яке стосується суддів ОАСК.

«Слідчий суддя звертає увагу, що автори таких повідомлень стверджують про тиск Вищої ради правосуддя на слідчого суддю у вказаній справі, що не відповідає дійсності. Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі, так само як і в решті справ, які він розглядає, виходячи виключно з матеріалів справи, керуючись чинним кримінальним процесуальним законом та виходячи із внутрішнього переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин у кримінальному провадженні», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 15 січня ВАКС задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив розслідування справи щодо так званих плівок ОАСК на два місяці - до 17 березня.

Детективи НАБУ 17 липня 2020 року провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації. Тоді були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голову ОАСК Павла Вовка, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

15 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня, однак той не з'явився.

3 лютого Вищий антикорсуд дозволив примусово доставити Вовка на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.