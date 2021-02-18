Єрмак зустрівся зі студентами — в ОП відновлять програму стажувань

В Офісі Президента після закінчення карантину планується відновити програму стажування студентів в повному обсязі, молодь матиме змогу долучитися до роботи Офісу в цікавих для неї напрямах.

Про це розповів керівник ОП під час зустрічі зі студентами Української академії лідерства у межах Всеукраїнського форуму молодих державотворців «Софія Київська», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

На початку зустрічі студентам провели екскурсію будівлею на вул. Банковій, 11, після чого вони мали змогу в неформальній атмосфері поспілкуватися з очільником ОП і його заступниками – Ігорем Жовквою та Юлією Свириденко.

«Не бійтеся мати найбільш амбітні плани. Якщо ти чогось хочеш, якщо маєш мрію, то все залежить лише від тебе. Сьогодні світ абсолютно відкритий, у ньому безліч можливостей. Хочу сказати, що я як керівник Офісу Президента постійно перебуваю у пошуку найкращих кадрів. І після сьогоднішньої зустрічі бачу, що нам точно варто відновити стажування студентів у Офісі Президента, яке було згорнуто через ковід. Упевнений, що студенти зможуть привнести свіжий погляд у багато процесів, оскільки всі вагомі зміни відбуваються тоді, коли людині не байдуже», – зазначив Єрмак.

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Він наголосив, що неможливо побудувати сучасну країну без участі амбітних, світлих, патріотичних, небайдужих та освічених молодих людей.

Керівник ОП також запросив слухачів академії долучитися до участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30» та запропонувати свій святковий проект до 30-річчя Незалежності України.

Він розповів студентам, що ключові напрями його роботи – переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, модернізація та організація ефективної діяльності Офісу, залучення найкращих фахівців із різних галузей та координація Офісу глави держави з іншими органами влади.

Зустріч Андрія Єрмака зі студентами Української академії лідерства / Фото: Офіс Президента

«Для мене як для менеджера найголовніше – це ефективність. Чесно зізнаюся, що терпіти не можу довгі бюрократичні засідання радянського типу, коли годинами щось обговорюється і нічого в результаті не відбувається. Практично не маю розмов, які тривають більше півгодини, – треба, щоб люди працювали. Мені потрібен результат. Тому що кожен, хто працює в Офісі, повинен брати на себе відповідальність», – зауважив Єрмак.

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Водночас він додав, що Президент для всієї команди залишається «головним мотиватором».

У свою чергу заступник керівника ОП Ігор Жовква ознайомив студентів зі специфікою роботи підпорядкованого йому директорату, який опікується питаннями зовнішньої політики та міжнародних відносин.

«Стратегічне завдання, яке поділяє Президент і все для цього робить, – щоб Україна стала і членом НАТО, і членом ЄС», – підкреслив він.

Заступник очільника ОП Юлія Свириденко розповіла про діяльність директорату, який займається економічними питаннями.

Відповідаючи на запитання про те, як вдається зберегти рівновагу в ухваленні важливих рішень на тлі критики, зокрема, стосовно ціни на газ та інших соціально важливих економічних питань, вона зазначила: «Ми спочатку вираховуємо все, дуже виважено підходимо, і тільки після цього ухвалюємо рішення. Це допомагає витримати зовнішній тиск, бо багато питань заполітизовані й не завжди об’єктивно висвітлюються. Але якщо ви впевнені у своєму рішенні, яке ґрунтується на розрахунках, на глибокому аналізі процесів, тоді ви зможете переконати у його правильності».

Керівник ГО «Українська академія лідерства» Роман Тичківський розповів, що загалом випускниками академії стали понад 800 хлопців і дівчат, а цього року 10-місячне навчання проходять 168 студентів.

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За його словами, програма формує професійних та ціннісних особистостей, що відчувають власну відповідальність за нашу країну та майбутнє, зокрема, допомагаючи молоді пізнати Україну і світ, знайти своє призначення та розвивати лідерські якості.