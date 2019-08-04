Данилюк виступив перед студентами Української Академії лідерства

Секретар РНБО Олександр Данилюк виступив перед новим набором студентів Української Академії лідерства, мова йшла про цінності та відповідальність.

Про це сам Данилюк повідомив своїй сторінці у Facebook.

"Виступив перед новим набором студентів Української Академії лідерства. Радий бачити молодь, яка прийшла навчатись для того, щоб в найближчому майбутньому змінити Україну на краще. Мені імпонує висловлювання Армстронга: “Приймаючи рішення стати лідером, ви приймаєте на себе всю відповідальність за дії по відношенню до інших людей”. Тому я говорив про лідерські якості, які вважаю найважливішими: цінності і відповідальність", - написав Данилюк.

Він уточнив, що йдеться про відповідальність не тільки за себе і свої дії, а також за команду, за своїх людей.

"Впевнений, через кілька років ми всі багато почуємо про молодих хлопців і дівчат, які сиділи сьогодні в залі", - зазначив секретар РНБО.

Він також подякував за запрошення заступникові керівника Департаменту військового капеланства в Українській Греко - Католицькій церкві о. Андрію Зелінському та керівнику Української Академії Лідерства Роману Тичківському.

Українська академія лідерства – це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Навчання триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах Академії. Програма допомагає молоді знайти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.

В основі навчання — три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний.