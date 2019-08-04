Данилюк виступив перед студентами Української Академії лідерства

Данилюк виступив перед студентами Української Академії лідерства

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Укрінформ
Секретар РНБО Олександр Данилюк виступив перед новим набором студентів Української Академії лідерства, мова йшла про цінності та відповідальність.

Про це сам Данилюк повідомив своїй сторінці у Facebook.

"Виступив перед новим набором студентів Української Академії лідерства. Радий бачити молодь, яка прийшла навчатись для того, щоб в найближчому майбутньому змінити Україну на краще. Мені імпонує висловлювання Армстронга: “Приймаючи рішення стати лідером, ви приймаєте на себе всю відповідальність за дії по відношенню до інших людей”. Тому я говорив про лідерські якості, які вважаю найважливішими: цінності і відповідальність", - написав Данилюк.

Він уточнив, що йдеться про відповідальність не тільки за себе і свої дії, а також за команду, за своїх людей.

"Впевнений, через кілька років ми всі багато почуємо про молодих хлопців і дівчат, які сиділи сьогодні в залі", - зазначив секретар РНБО.

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Він також подякував за запрошення заступникові керівника Департаменту військового капеланства в Українській Греко - Католицькій церкві о. Андрію Зелінському та керівнику Української Академії Лідерства Роману Тичківському.

Українська академія лідерства – це 10-місячна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 20 років. Навчання триває 6 днів на тиждень, а студенти проживають у кампусах Академії. Програма допомагає молоді знайти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.

В основі навчання — три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний.

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