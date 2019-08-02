Данилюк сказав, коли пройдуть перемовини про транзит між Україною та РФ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив, що перемовини щодо транзиту газу між Україною та Росією відбудуться після того, як буде сформований новий уряд.

Про це він сказав у ефірі Радіо НВ 2 серпня.

«Перемовини (з Російською Федерацією щодо постачання газу - НВ) відбудуться, скоріше за все, після того, як буде сформовано новий уряд, призначений міністр енергетики, який буде відповідальний за цей процес перемовин», — зазначив Данилюк.

За його словами, нині українська сторона оцінює різні сценарії, у тому числі - варіант повного припинення транзиту газу.

«Це не просто питання перемовин. Мають бути виконані певні умови, з нашої сторони. Одна з них — має бути завершено реформування НАК Нафтогазу, так званий анбандлінг», — зауважив Данилюк.

Як повідомляв Укрінформ, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року. У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За даними НАК, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

26 липня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія запропонувала Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газу.