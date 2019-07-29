Представник Зеленського в уряді сказав, коли відбудуться переговори з МВФ

Переговори з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) відбудуться не раніше середини вересня.

Про це розповів представник Президента Володимира Зеленського у Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Не раніше середини вересня. До групи перемовників увійде керівництво нового уряду і представники Офісу Президента", - заявив Герус, відповідаючи на запитання, коли відбудуться чергові перемовини з МВФ і хто в них братиме участь.

Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року директор пресофісу МВФ Джеррі Райс заявляв, що Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду.

У грудні 2018 року виконавча рада МВФ ухвалила рішення про початок 14-місячної програми співробітництва з Україною в режимі Stand-By, яка передбачає виділення $3,9 млрд. Україна отримала перший транш у розмірі $1,4 млрд одразу після цього рішення.