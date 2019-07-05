МВФ обіцяв приїхати в Україну після виборів — Герус

Місія Міжнародного валютного фонду, найімовірніше, прибуде в Україну після парламентських виборів.

Про це представник Президента в Кабміні Андрій Герус сказав журналістам після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь у серпні", - зазначив Герус.

За його словами, попередніх домовленостей про умови надання Україні чергового траншу поки що немає.

Раніше, у травні, директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс заявляв, що Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року виконавча рада МВФ ухвалила рішення про початок 14-місячної програми співробітництва з Україною в режимі Stand-By, яка передбачає виділення $3,9 млрд. Україна отримала перший транш у розмірі $1,4 млрд одразу після цього рішення.