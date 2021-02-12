Нацрада оштрафувала «Z ZIK» і проситиме суд анулювати його ліцензію

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу «Z ZIK» штраф понад 300 тисяч гривень та звернеться до суду щодо анулювання його ліцензії.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу регулятора, таке рішення ухвалено на засіданні 12 лютого.

Зазначається, що Нацрада розглянула результати одразу трьох перевірок телеканалу «Z ZIK» (ТОВ «ТРК «Нові комунікації», м. Львів), призначених йому упродовж 2020 року. Члени Національної ради визнали виявлені факти порушень в ефірі мовника та ухвалили рішення про застосування до нього санкцій.

«Через поширення закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди під час анонсу телемарафону «Реванш соросятні» телеканалу оголошено попередження та призначено штраф у розмірі 341 067,50 грн. Через відмову ліцензіата у проведенні двох перевірок ухвалено ще два рішення про звернення до суду з позовами про анулювання ліцензії на мовлення», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, перевірка, призначена телеканалу «Z ZIK» 26 листопада, підтвердила наявність порушень у його мовленні за 11 і 12 листопада 2020 року вимог законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про інформацію».

Під час трансляції анонсу телемарафону «Реванш соросятні» 11 листопада о 23:47 та 12 листопада о 09:43, 11:52 та 12:37 мовник поширив в ефірі низку висловлювань, які містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

На переконання регулятора, транслюючи анонс телемарафону під назвою «Реванш соросятні», мовник мав намір створити негативний образ певних соціальних груп та їх окремих представників за ідеологічними та національними ознаками з метою формування у глядачів бажання протидіяти визначеним категоріям, підбурити їх до конфліктної поведінки.

«Головною особливістю цього випадку є те, що джерелом конфліктності виступає безпосередньо сам ліцензіат – ТОВ «ТРК «Нові комунікації», оскільки саме телерадіоорганізація є автором та виробником наведеного анонсу», - зауважили в Нацраді.

Національна рада оголосила попередження телеканалу «Z ZIK» за порушення частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» та абзаців четвертого, шостого частини другої статті 6, пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». За це передбачено штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору. Для телеканалу «Z ZIK» він становить 1 364 27,00 грн, тож сума штрафу, яку він у тридцятиденний термін має сплатити до держбюджету, - 341 067,50 грн.

Крім того, 2020 року Нацрада призначила телеканалу «Z ZIK» ще дві позапланові перевірки. Одну з них – 6 березня на підставі ознак порушення вимог Закону «Про телебачення і радіомовлення», зафіксованих під час трансляції марафону «Тхне Соросом» 28 лютого 2020 року. Другу – 15 жовтня через ознаки порушення цього закону, виявлені в ефірі телеканалу 6-7 жовтня під час висвітлення зустрічі у місті Москві голови політради і стратегічної ради політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата України Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як зазначається, Нацрада мала перевірити діяльність ліцензіата на дотримання низки норм законодавства, однак не змогла цього зробити. Ліцензіат в обох випадках не надав уповноваженим особам завіреної керівником копії сітки мовлення із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення за дні, коли в ефірі мовника фіксувалися порушення.

«Відповідно до пункту 15 розділу III Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, вважається його відмовою у проведенні перевірки і згідно з пунктом «г» частини п’ятої статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії. Таким чином, регулятор звернеться до суду про анулювання ліцензії цього мовника», - зазначили в Нацраді.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.