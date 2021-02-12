Телеканал «112 Україна» перевірять через ефір із Симоненком

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу «112 Україна» (ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні 12 лютого.

Відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич розповів, що, за результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «112-ТВ», за 29 січня у часовому проміжку між 17:00 та 22:00 (прямий ефір) та 30 січня в часових відрізках між 00:23 та 03:53, 07:00 та 07:55 (повтор передачі), а також 31 січня 2021 року зафіксовано передачу «Голос народу». Вона складалася з кількох частин, у форматі діалогу та з одним учасником – політичним діячем, першим секретарем ЦК КПУ, народним депутатом 2-7 скликань Петром Симоненком.

За словами Зіневича, під час моніторингу були зафіксовані висловлювання гостя та ведучих передачі, що мають ознаки порушення вимог законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про інформацію».

«Зокрема, Петро Симоненко у своєму публічному виступі стверджує, що в Україні на території окремих районів Луганської та Донецької областей триває внутрішній конфлікт, називаючи його громадянською війною, тобто такою формою збройного конфлікту на території України, яка виключає РФ як учасника і сторону такого конфлікту», - сказав відповідальний секретар.

Він навів деякі висловлювання Симоненка: «Надо войну гражданскую прекратить, и вопрос о мире в Украине стоит ребром», «Я хочу, чтобы граждане Украины понимали - война продолжается у нас и убивает людей, поэтому и убивают людей на войне на гражданской», «Исполнители – это украинские националисты и неофашисты, и они развязали эту войну» тощо.

«В цих висловлюваннях використовуються дискримінаційні, образливі та провокаційні терміни з негативною конотацією, з явним наміром затаврувати політичний режим в Україні, Збройні сили України, союзників України у боротьбі з російською агресією. Будь-який громадянин України, який піднявся на захист її незалежності і територіальної цілісності, підпадає у політика під визначення «фашист», - зазначив Зіневич.

За його словами, політичне керівництво України і її союзників у боротьбі з російською агресією, ЗСУ, соціально активна частина населення України оцінюється Петром Симоненком як джерело загрози та небезпеки, їх діям приписуються вмотивовані ідеології фашизму, деструктивні та агресивні наміри.

«Покладання провини за збройний конфлікт на території України на Збройні сили України та її політичне керівництво має ознаки заклику до розпалювання ворожнечі та посилення вже існуючого військового протистояння, що може призвести до подальшого розпалювання насильства та агресії на території окремих районів Донецької та Луганської областей, по всій території України загалом та на території покриття сигналом супутникового мовлення ТОВ «ТРК «112-ТВ» шляхом прямої вказівки глядачам телеканалу на тих, кого зобразили відповідальними і винними у насиллі та агресії», - зауважив відповідальний секретар Нацради.

Він також наголосив, що Симоненко при цьому не згадував про участь у збройному конфлікті на Донбасі Збройних сил РФ та про дії незаконних збройних формувань, наслідком чого є численні жертви серед громадян України та незаконне утримування громадян України на території окупованих областей. Висловлювання Симоненка створюють уявлення про особливий характер та відокремленість цих територій, що дає їм підстави претендувати на спеціальний статус, відмінний від решти регіонів України, вважає Зіневич.

«Проте телерадіоорганізацією не було надано альтернативної точки зору з питання, яке є чутливим для національної безпеки України. Фактично, відбувався не діалог, а монолог політика. Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика, не вжили жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі», - сказав Зіневич.

Перевірку телеканалу мають провести з 26 лютого до 12 березня 2021 року.