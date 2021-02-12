Закон про допомогу безробітним на час карантинів передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про допомогу безробітним на період карантинів та надзвичайних ситуацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон України “Про про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб” (зареєстровано як законопроєкт №3010а)", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, спричиненого не лише коронавірусною інфекцією, а й у разі запровадження подібних обмежень через інші захворювання в майбутньому.

Закон надає право Кабінету Міністрів визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

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Закон передано на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 лютого ухвалила закон щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.