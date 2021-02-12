Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України" (№3087-д) і передав його на підпис Президенту.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон про Бюро економічної безпеки України (проєкт №3087-д)", - йдеться у повідомленні.

Документом передбачається, що Бюро економічної безпеки буде утворено як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Законом визначаються завдання та повноваження цього органу, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників, а також основи співпраці Бюро з іншими установами, підприємствами, організаціями.

Як зазначається в пояснювальній записці, ухвалення закону посилить ефективність правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки. Як наслідок, це має зменшити тіньовий бізнес в Україні та збільшити надходження податків та зборів, оптимізувати структури правоохоронних органів, матеріально-технічну базу та скоротити загальну кількість працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.

9 лютого голова парламенту підписав Закон (проєкт №4090), який встановлює терміни ліквідації податкової міліції у зв’язку зі створенням Бюро економічної безпеки України.

Документом передбачається ліквідація податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Закону «Про Бюро економічної безпеки України».

Обидва закони направлені на підпис Президентові.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 січня ухвалила Закон "Про Бюро економічної безпеки України". Серед іншого, документ передбачає передачу розслідування економічних злочинів із СБУ, ДФС, ДБР до новоствореного органу.