Кабмін розглядає можливість відновлення в Україні виробництва вакцин

На затвердженні уряду України перебуває програма відновлення власного виробництва вакцин, на неї закладено 100 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” на "1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затверджені, про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 млн в бюджеті передбачено на біокластер “Біобезпека”, який передбачає відновлення власного виробництва вакцин”, - сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що зробити це буде непросто, оскільки немає потужностей для виробництва, наприклад, м-РНК вакцини.

“Ми не запустимо високотехнологічний продукт з нуля, це треба розуміти і говорити це людям. Нам треба запустити процес виробництва. У нас немає виробництва вакцин проти туляремії, сироваток проти дифтерії тощо”, - констатував головний санітарний лікар.