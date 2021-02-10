Українці стали менше користуватися захисними масками та рукавичками

Часто користуються захисною маскою 78% українців, 63% –дезінфікують руки і лише 10% – використовують захисні рукавчки.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 6-8 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

«Порівняно з листопадом минулого року частота користування засобами індивідуального захисту дещо впала. Так, 78% опитаних стверджують, що часто одягають захисну маску, 18% – інколи або рідко, 4% – майже ніколи. 63% часто дезінфікують руки, 28% – інколи або рідко, 8% – майже ніколи. Лише 10% часто використовують захисні рукавички, 31% – інколи або рідко, 59% – майже ніколи», – йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами опитування, 49% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, 24% роблять це інколи, 16% – рідко. 11% взагалі не цікавляться такими новинами.

Динаміка свідчить, що поступово суспільний інтерес до цієї інформації зменшується, а частіше інших відслідковують такі новини люди старшого віку та жінки.

Зазначається також, що 47% оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 23% – як напружений. Порівняно з листопадом минулого року показники напруженості зменшилися. Вищий рівень тривожності, як і у попередніх дослідженнях, фіксується серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відслідковують новини про коронавірус.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами дослідження «Українці і COVID-19.Осінь», проведеного компанією Research & Branding Group, станом на вересень 2020 року більшість українців дотримувалися лише двох превентивних заходів для уникнення зараження коронавірусом: носили маску в громадських місцях поза домом (72%) і ретельно мили руки (68%).

Порівняно з початком квітня у вересні українці стали менше дотримуватися всіх можливих заходів безпеки від зараження коронавірусом. Найбільшою мірою скорочення дотримання заходів безпеки від зараження коронавірусом стосувалося не настільки частого відвідання продуктових магазинів без потреби (зменшення на 49%), не виходити без потреби з дому (зменшення на 48%), відмови від користування громадським транспортом (зменшення на 36%) і частого провітрювання приміщень (зменшення на 30%).

В Україні станом на 10 лютого лабораторно підтверджено 1 253 055 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 3409.