Що найчастіше питають у контакт-центру МОЗ

До Контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 надійшло понад 170 тисяч звернень, найбільше з них - про застосунок “Вдома” і самоізоляцію.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

“Від початку роботи Контактного центру ми отримали вже більш ніж 177 тис. на наш номер 0 800 60 20 19. Над їх опрацюванням працює більш ніж 150 операторів”, - сказав Кучер.

За його словами, найчастіше громадяни питають про застосунок “Вдома” і самоізоляцію (35% звернень), питання діагностики (19%), безкоштовні та платні тестування (6%), питання амбулаторного лікування (майже 5%).

Заступник міністра додав, що серед звернень, які були оформлені для додаткового роз'яснення або вивчення питання, - переважно скарги на роботу сімейних лікарів (31%), на лікарню (30%), скарги з інших питань становлять 11%, звернення щодо лабораторій і стосовно роботи поліклінік чи амбулаторій — по 8%.

“Зрозуміло, що медична система в Україні потребує якісного поліпшення сервісу, певної клієнтоорієнтованості. Ми фіксуємо ці звернення, проводиться відповідна робота. Але зазвичай ці питання можуть бути вирішені просто адекватним менеджментом на місцях. Це питання дуже часто до головних лікарів, ми їх у себе фіксуємо для подальшої роботи”, - прокоментував Кучер.

За даними МОЗ, найчастіше такі звернення надходять з Києва (21%), Київської (9,38%), Дніпропетровської (9%), Одеської (7%) областей. Лідерами з опрацювання звернень громадян і всіх питань, пов'язаних з Контактним центром, минулого тижня стали Волинська, Луганська, Полтавська, Черкаська області. Найнижчий відсоток опрацювання звернень - у Київській, Донецькій і Кіровоградський областях.

Як повідомив Кучер, через Контакт-центр Міністерства охорони здоров'я вже надано понад 4000 консультацій лікарів первинної ланки.

“В Контактному центрі ми залучили 12 медпрацівників, це професійні лікарі - педіатр, сімейні лікарі, терапевти, які надали станом на зараз 4091 консультацію. Вони не ставлять діагноз телефоном, але вони готові надати окрему думку, з ними можна порадитися. Вони працюють так само цілодобово”, - сказав Кучер.

За його словами, нині проводиться робота щодо поліпшення сервісу для залишення запиту на виїзд мобільної бригади, яка здійснює тестування на COVID-19 за направленням сімейного лікаря. Загалом від початку роботи Контакт-центру за зверненнями громадян відбулося 1405 таких виїздів.

“Контактний центр рішення (про виїзд мобільної бригади — ред.) не приймає, але воно передається відповідним спеціалістам, які вже приймають рішення. Якщо вам відмовлено у виїзді мобільної бригади, так само повідомляється причина”, - пояснив Кучер.

Він повідомив, що відпрацьовано механізм приймання та опрацювання запитів щодо виплат Фондом соціального страхування медичним працівникам або членам їх сімей у разі захворювання або смерті внаслідок COVID-19. За словами заступника міністра, з 28 грудня 2020 року надійшло 74 такі запити.

Контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 працює з 2 листопада 2020 року, за номером 0 800 60 20 19 громадяни можуть поставити питання з приводу діагностики, тестування, госпіталізації тощо.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 лютого лабораторно підтверджено 1 253 055 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 3409.