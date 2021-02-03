МОЗ розробляє інформаційний портал з питань COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами розробляє окремий інформаційний портал з питань вакцинації від коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

"МОЗ спільно з партнерами працює над створенням окремого інформаційного порталу з питань вакцинації COVID-19. Цей портал міститиме всю необхідну інформацію для того, щоб громадянин, який хоче вакцинуватися, або підпадає під ту чи іншу хвилю вакцинації міг отримати всю наявну інформацію в зрозумілому режимі", - сказав Кучер.

Він зазначив, що механізм роботи порталу передбачає два підходи. Перший варіант - формування списків через роботодавців, тобто за прив'язкою до місця роботи. Другий варіант передбачає відкриті записи на вакцинацію від коронавірусу для цільових груп, які не прив'язані до місця роботи. Наприклад, люди похилого віку.

За словами Кучера, відкриті записи на вакцинацію від коронавірусу здійснюватимуться в термін не більше ніж за місяць до початку вакцинації тієї категорії, до якої належить цільова група згідно з визначеними етапами вакцинації. Та передбачатимуть можливість записатись одним із варіантів. Буде можливість записатися самостійно, через контакт-центр МОЗ, а також у самому закладі охорони здоров'я.

"Запис на введення наступної вакцини або дози за потреби здійснюватиметься медпрацівником при введенні першої дози", - додав Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація проти COVID-19 в Україні може початися з 15 лютого або пізніше.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.