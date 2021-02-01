Зеленський: Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на COVID-вакцинацію

Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19, а онлайн-платформа для запису має бути зручною.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду та правоохоронних органів

Урядовці доповіли про стан підготовки онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися в чергу на вакцинацію. Кабінет Міністрів презентує її в лютому.

«Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що план вакцинації має включати тісну комунікацію та співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. В середині лютого буде поставлено 117 тис. доз вакцини BioNTech /Pfizer.

Також COVAX підтвердив Міністерству охорони здоров’я постачання вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2,2 млн до 3,7 млн доз протягом 1-2 кварталу 2021 року.

Окрім того, Україна подаватиме додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у 2 кварталі 2021 року.

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу - 2030.