В Україні запустять сайт для запису на COVID-вакцинацію

МОЗ запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від COVID-19 для груп ризику відповідно до етапів кампанії, також буде проведено комунікаційну кампанію щодо вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ТСН розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"10.02 у нас уже буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах, які сьогодні стоять в лікарів, модуль імунопрофілактика. І паралельно з цим буде запущено сайт, назва там як COVID-19, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги

Таким чином, за словами Ляшка, не повинно виникнути проблеми, якщо у людини немає сімейного лікаря.

"Записуйтеся. Ми вас скоординуємо за місцем проживання до визначеного пункту щеплення", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що дорожня карта з імунопрофілактики передбачає п'ять етапів, в кожному з яких визначено групи ризику, які будуть охоплені щепленням. До першого етапу потрапили медичні працівники. На другому етапі - люди похилого віку.

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"Саме за таким етапом і будуть розпочинатися щеплення. Наприклад, приїхала перша вакцина, вона використовується для медичних працівників. Потім соціальні установи: як працівники, так і люди, які перебувають у цих соціальних установах. Соціальні установи — закритого типу, це будинки для літніх тощо. І, передусім, військовослужбовці, які захищають і боронять кордони нашої країни. Ми їх також захищаємо, оскільки це елемент національної безпеки. Після цього переходимо до другого етапу. Розглядається можливість одночасного початку саме двох етапів – і першого, і другого.", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна має тримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. В середині лютого в Україну буде поставлено 117 тис. доз вакцини BioNTech /Pfizer.

Також COVAX підтвердив Міністерству охорони здоров’я постачання вакцини виробництва компанії АстраЗенека, у кількості від 2 млн 100 тис. до 3 млн 700 тис. доз. протягом 1-2 кварталу 2021 року.

Окрім того, Україна буде подавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у 2 кварталі 2021 року.