В Україні - 3 409 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 9 лютого, зафіксували 3 409 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 163.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 2 046 осіб, сталося 163 летальні випадки, одужали 7 768 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 253 055 осіб; одужали – 1 092 376 осіб; летальних випадків – 23 934; проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), Києві (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Фото: CTK Photo/Укрінформ