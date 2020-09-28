Українці більше бояться "другої хвилі" пандемії, але менше бережуть себе

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження «Українці і COVID-19.Осінь», проведеного компанією Research & Branding Group у вересні 2020 року.

Так, за даними дослідження, станом на вересень дві третини українців (67%) побоюються «другої хвилі» коронавірусу, тоді як не боїться її кожний четвертий в Україні (27%).

З червня по вересень кількість українців, які бояться «другої хвилі» коронавірусу, зросла на 17%, тоді як кількість тих, хто її не боїться, на 15% зменшилася.

При цьому, згідно з дослідженням, дотримання заходів безпеки слабшає: станом на вересень більшість українців дотримуються лише двох превентивних заходів для уникнення зараження коронавірусом: носять маску в громадських місцях поза домом (72%) і частіше і ретельніше миють руки (68%). Значно менше жителі України уникають місць скупчення людей (38%), дотримуються соціальної дистанції (37%), дезінфікують поверхні (36%), частіше провітрюють приміщення (29%), не виходять з дому без необхідності (27%). Найменше уникають громадського транспорту (16%), рідше відвідують продуктові магазини (11%), перейшли на роботу дистанційно (7%) і роблять покупки онлайн (3%).

Як наголошується у дослідженні, у порівнянні з початком квітня українці стали менше дотримуватися всіх можливих заходів безпеки від зараження коронавірусом. Найбільшою мірою скорочення дотримання заходів безпеки від зараження коронавірусом стосується не настільки частого відвідання продуктових магазинів без потреби (зменшення на 49%), не виходити без потреби з дому (зменшення на 48%), відмови від користування громадським транспортом (зменшення на 36%) і частого провітрювання приміщень (зменшення на 30%).

У вересні більш як половина опитаних (53%) констатують, що після ослаблення карантину люди навколо не дотримуються запобіжних заходів, а ще 12% вважають, що оточуючі їх не дотримувалися і раніше. Тільки третина опитаних (30%) вважають, що оточуючі продовжують дотримуватися заходів безпеки від коронавірусу і після ослаблення карантину.

У порівнянні з початком червня кількість тих, хто констатує недотримання заходів оточуючими, зросла на 8%, а кількість тих, хто вважає, що оточуючі їх дотримуються так само, знизилася на 5%.

Що стосується оцінки особистої загрози зараження коронавірусом, то станом на вересень більшість українців (59%) в тій чи іншій мірі бояться загрози зараження коронавірусом особисто або когось із родини: 25% бояться дуже, а ще 34% швидше побоюються. Загалом протилежної думки дотримуються лише 15% жителів країни: 5% взагалі не бояться можливості зараження коронавірусом, а ще 10% вважають її малоймовірною. Чверть опитаних (26%) не визначилися, бояться чи не бояться небезпеки зараження особисто або когось із родичів коронавірусом.

У порівнянні з квітнем у ставленні українців до небезпеки зараження коронавірусом відбулися такі зміни: найбільше знизилася кількість тих, хто цієї небезпеки боїться дуже (на 15%), але на 10% зросла кількість тих, хто її швидше побоюється. Також істотно (на 12%) зросла кількість тих, хто не визначився.

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Загальнонаціональне дослідження «Українці і COVID-19.Осінь» проводилося 5-15 вересня 2020 року методом масового опитування населення (особисте інтерв'ю) старше 18 років у 24 областях України і місті Києві (за винятком АР Крим, міста Севастополя і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей). Вибірка - 1 801 респондент, похибка вибірки - плюс/мінус 2,4%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджені 201 305 випадків COVID-19, з них за добу - 2 671.