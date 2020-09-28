Половина українців не погодилися б на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу, тоді як погодився б кожен третій.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження "Українці і COVID-19. Осінь", проведеного компанією Research & Branding Group у вересні 2020 року.

"Ставлення до вакцинації залишається негативним. У вересні 2020 року половина українців (50%) не погодилися б на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу, тоді як погодився б кожен третій (35%), а ще 15% - не визначились", - йдеться в повідомленні.

При цьому порівняно з червнем число тих, хто не погодився б на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу, практично не змінилося, тоді як число тих, хто погодився б, скоротилося на 6%, а збільшилося на 7% число тих, хто не визначився.

Загальнонаціональне дослідження "Українці і COVID-19. Осінь" проводилося 5-15 вересня 2020 року методом масового опитування населення (особисте інтерв'ю) старше 18 років у 24 областях України та місті Києві (за винятком АР Крим, міста Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей). Вибірка - 1801 респондент, похибка вибірки - плюс/мінус 2,4%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджені 201 305 випадків COVID-19, з них за добу - 2671.