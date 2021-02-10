Україна на карантині: Кабмін уточнив вимоги для освіти і культури

Зокрема, Кабмін вніс відповідні зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Таким чином, згідно з новою редакцією підпункту 8 пункту 2 цієї постанови, забороняється приймання відвідувачів суб’єктами діяльності у сфері культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому залі або у разі, коли організатори не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення.

Раніше підпунктом 8 пункту 2 постанови №1236 було заборонено приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 лютого лабораторно підтверджено 1 253 055 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 3409.