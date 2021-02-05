Рада ухвалила закон про вибори ректора у вишах

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти" (№4489-1).

Його підтримали 322 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Метою розробленого законопроєкту є уточнення процедури виборів керівника закладу вищої освіти, встановлення їх результатів та конкретизація умов для проведення повторного конкурсу на заміщення посади керівника закладу вищої освіти", - йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалений документ вносить зміни до частини третьої статті 42 Закону «Про вищу освіту», які регламентують процедуру виборів керівника закладу вищої освіти.

Так, якщо у виборах керівника закладу вищої освіти взяли участь дві й більше осіб (кандидатур), і жодна з них не набрала понад 50% голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

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До бюлетенів для голосування включаються дві особи, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. Обраною керівником закладу вищої освіти вважається кандидатура, яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а у разі проведення другого туру – понад 50% голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

У разі якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спеціальну перевірку, засновник або уповноважений ним орган (особа) протягом тижня після закінчення спеціальної перевірки, оголошують новий конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти.

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У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або якщо жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти.

Як зазначають автори, необхідність ухвалення закону зумовлена низкою питань, що виникають при застосуванні положень частини третьої статті 42 Закону "Про вищу освіту". Як свідчить аналіз абзаців 9, 10 частини третьої зазначеної статті, не регламентовані умови, порядок проведення та встановлення результатів виборів, а також умови і порядок проведення другого туру виборів на заміщення вакантної посади керівника закладу вищої освіти.