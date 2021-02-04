МОН планує дозволити вишам самостійно розпоряджатися грошима

Міносвіти планує внести зміни до закону про вищу освіту в частині надання повноважень вишам розпоряджатися коштами, залучати пожертви та інвестиції, самостійно визначати систему оплати праці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Наша мета – створити модель автономного закладу вищої освіти, який матиме повне право розпоряджатися коштами та сучасними прозорими можливостями залучення грантових інвестицій, сприяти розвитку академічної мобільності шляхом підвищення рівня конкурентоспроможності закладів вищої освіти», – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Окрім цього, серед цілей МОН у галузі вищої освіти на 2021 рік : підготовка Закону України «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні», формування переліку середньострокових (тематичних) пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

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Також плануються внесення змін до Закону «Про наукову і науково-технічну експертизу»; підготовка та внесення на розгляд уряду законів «Про підтримку і розвиток наукових обʼєктів, що становлять національне надбання», «Про інноваційні парки», «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво» та інші законодавчі акти щодо міжнародного співробітництва України з ЄС та США.

Крім того, в МОН планують переглянути перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, а також механізм їх реалізації.

«У планах на 2021 рік – систематизація законодавства у сфері науки та інновацій, зокрема, з метою підвищення рівня впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень та інтеграції закладів вищої освіти і наукових установ із промисловістю. Для цього вже в другому кварталі цього року ми запускаємо комунікаційну платформу “Наука для бізнесу”. Це перший онлайн-інструмент автоматизованої співпраці науковців та підприємців», – підкреслив міністр.

Зазначається, що серед інших завдань – долучення України до наступної рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (2021–2027 рр.) та програми з досліджень та навчання «Євратом» (2021–2025 рр.). Наразі тривають технічні переговори України з Європейською Комісією щодо умов долучення до програми.

Серед інших завдань на 2021 рік в МОН також виокремили: пілотування єдиного державного кваліфікаційного іспиту або його окремих елементів із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО; запуск електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти; розробка та запуск Єдиної міжвідомчої електронної платформи для набору іноземних студентів та популяризацію вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Крім того, в МОН розраховують отримати позику в розмірі 200 млн дол. США для подальшої підтримки реформ у сфері вищої освіти.