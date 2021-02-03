Кабмін скасував правила надання вишам статусу національного

Кабінет міністрів визнав такою, що втратила чинність постанову, яка визначала порядок та критерії надання закладам вищої освіти статусу національного.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

«Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів України від 22 листопада 2017 року № 912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу», - йдеться у постанові.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, мета постанови - приведення актів Кабінету міністрів у відповідність до закону «Про вищу освіту».

Так, відповідно до закону України від 18 грудня 2019 року № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» статус національного закладу вищої освіти переведено у почесний і спрощено процедуру його надання - за пропозицією центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки.