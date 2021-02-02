Шкарлет каже, що шахраї від його імені призначають «зустріч» чиновникам

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет застеріг, що шахраї телефонують від його імені до освітян і держслужбовців і домовляються про зустрічі.

Як передає Укрінформ, про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються «міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом», а далі намагаються від його імені домовлятися про зустрічі", - написав Шкарлет.

Він наголосив, що всі свої робочі дзвінки здійснює з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті.

"За вказаними номерами прошу звертатися й тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв", – закликав Шкарлет.

Міністр повідомив, що останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки: 0957793488.

Він додав, що юристи МОН опрацьовують питання щодо фейкових дзвінків та можливості звернення до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, МОН оприлюднило вичерпний перелік каналів комунікації, де публікується достовірна інформація про роботу відомства.