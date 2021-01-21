Чернишов заявляє про шахраїв, які тероризують його міністерство

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляє, що від його імені діють шахраї, які телефонують керівникам підприємств міністерства.

Як передає Укрінформ, про це міністр написав у Фейсбуці.

За його словами, шахраї також розсилають анонімні листи з відверто брехливою інформацією особисто про нього, аби завдати репутаційного удару.

"Закликаю усіх не піддаватися на провокації, не вірити і не робити того, що ці "посланці" вас просять від мого імені. Як то кажуть, якщо ви вирішили ліквідувати одну з найбільших корупційних годівниць в країні або зайнятися регіональним розвитком без конвертів і не впевнені в правильності обраного шляху, зверніть увагу на якість і рівень аргументів ваших "опонентів", - підкреслив Чернишов.

Він додав, що діяльністю "опонентів" уже займаються відповідні органи.