Головний санлікар попереджає про шахраїв, які збирають «для нього» гроші

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про шахраїв, які від його імені просять гроші.

Як передає Укрінформ, про це Ляшко написав у Фейсбуці.

"Друзі, отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у скрутній ситуації, і просять перевести значну суму коштів на рахунок!" - написав Ляшко.

Окрім цього, за його словами, дзвінки з проханням терміново допомогти грошима можуть надходити з фейкового телеграм-каналу від імені головного санлікаря.

"Офіційно повідомляю, що це ШАХРАЙСТВО! Жодних телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію та в жодному разі не переводьте гроші на рахунки аферистів!" - закликав головний державний санітарний лікар.