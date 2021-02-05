Степанов — у Раді: Мінімальна зарплата лікаря має становити 23 тисячі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає виїзд наших медичних працівників за кордон однією з найбільших загроз національній безпеці України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Питання від’їзду наших медичних працівників за кордон турбує мене як міністра охорони здоров’я найбільше, бо я вважаю, що це одна з найбільших загроз національній безпеці нашої країни. Тому вважаю, що підвищення заробітної плати і соціальних стандартів – це один з тих елементів, який повинен бути у політиці держави», - сказав Степанов.

Він зазначив, що його позиція щодо справедливої заробітної плати медичних працівників залишається незмінною за весь час перебування на посаді. «Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря повинна складати 23 тис. гривень, медичної сестри – 17 тис. гривень і молодшого медичного персоналу 12 тис. гривень. І ця моя позиція послідовна, я борюсь за цю позицію і за ту медицину, яку розвалювали протягом 30 років», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово заявляв, що вважає "неприпустимо малою" суму, передбачену у держбюджеті на 2021 рік на фінансування медицини.