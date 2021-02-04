Пожежа у запорізькій лікарні: Степанов відвідав постраждалих медиків

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов під час візиту до Запоріжжя відвідав медичних працівників, які постраждали внаслідок вибуху та пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

“Лікарі знаходяться у 5-й міській лікарні. Один з них, лікар-анестезіолог, отримав вночі незначні опіки та отруєння продуктами горіння, а медбрат інфекційної лікарні отримав опіки нижніх кінцівок другого ступеню. Медична допомога постраждалим надається у повному обсязі, всі необхідні медичні препарати для лікування є”, - йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

Разом з міністром з Києва до Запоріжжя прибув кандидат медичних наук, завідувач відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії при Центрі термічної травми Андрій Жернов. Він надав експертні консультації щодо тактики подальшого лікування.

Як раніше повідомлялось, 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі в реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні стався вибух та пожежа. Загинула лікар та троє пацієнток, які знаходились на штучній вентиляції легенів.

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На місці працювали 60 рятувальників, 16 одиниць пожежної техніки, 9 бригад медичної допомоги. В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 УК України (порушення правил протипожежної безпеки).

Як з’ясувалося, в приміщенні, де сталася пожежа, не було сигналізації. Її не встигли встановити.

5 лютого в Запорізькій області оголошено Днем жалоби за загиблими. В ОДА прийняли рішення виплатити родинам загиблих по 50 тисяч гривень.

Фото: www.zoda.gov.ua