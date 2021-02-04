Затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні Запоріжжя

Правоохоронці затримали службову особу, відповідальну за протипожежну безпеку щодо пожежі у реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, яка сталася 3 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

“Наразі службову особу, відповідальну за техногенний та протипожежний стан Обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст. 208 КПК України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Запорізька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 272 ККУ).

За даними слідства, 3 лютого 2021 року у Запоріжжі в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної клінічної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, виникло загоряння, у результаті пожежі загинули 4 особи – троє пацієнток та анестезіолог.

“Проведеними судово-медичними експертизами встановлено, що смерть настала від шоку, викликаного термічними опіками полум’ям. Ще 2 постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до медзакладу”, - уточнюється у повідомленні.

У ході досудового розслідування, оглядів місця події, обшуків правоохоронці встановили факти порушень у діяльності цього медзакладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об’єкти з підвищеною небезпекою.

Слідство відпрацьовує низку версій виникнення загоряння, зокрема - використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.

Затримано і відповідальну особу за протипожежну безпеку. Також у ході слідства буде надано оцінку діяльності органів уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Як повідомлялося, подія сталася у Запоріжжі, в обласній інфекційній лікарні, у реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі, о 23:25. На місце виїхало 60 працівників ДСНС , 16 одиниць техніки т 9 медичних бригад. Під час пожежі загинуло 4 людей, серед яких і лікарка.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст 270 ККУ (порушення правил протипожежної безпеки).