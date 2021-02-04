Запоріжжя оголосило 5 лютого Днем жалоби за загиблими на пожежі

У Запоріжжі 5 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими на пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОДА, передає Укрінформ.

"Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра Старухи 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні", - повідомили в адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа сталася о 23:25 в реанімації, де перебували хворі на коронавірус. Загинули 4 людей, серед яких - 26-річна лікарка Ольга Глива. Вона працювала лікарем-реаніматологом обласної інфекційної лікарні.

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За фактом події відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст 270 (Порушення правил пожежної безпеки).

Зараз у Запоріжжі чекають на міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

Причини трагедії ще не встановлені.