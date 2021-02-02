У 2020 році військові медики отримали доплати за лікування COVID-хворих на 12,5 мільйона

Військові медики, які надають допомогу хворим на коронавірус, отримують грошову премією в розмірах від 200 до 500 гривень за добове чергування.

Про це в коментарі Укрінформу розповів тимчасово виконуючий обов’язки Командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Сергій Халік.

«Військовослужбовці закладів охорони здоров’я, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим на COVID-19, заохочуються грошовою премією у розмірах 500 грн та 200 грн за добове чергування. Її розмір залежить від завдань що виконує медичний персонал, та визначається наказом керівника закладу охорони здоров’я», - повідомив Халік.

За його словами, минулоріч медикам-військовослужбовцям були виплачені премії на загальну суму близько 12,5 млн. грн.

Окрім того, відповідно до постанови Кабміну від 23 березня 2020 р. № 246, з квітня 2020 року цивільним працівникам закладів охорони здоров’я виплачується додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок. Тож, цивільним медикам, які наразі працюють у госпіталях, доплати здійснюються згідно з урядовою постановою.

«Фінансування таких виплат здійснюється належним чином, проблемних питань немає», - запевнив Халік.

Як повідомляв Укрінформ, у січні голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати медичним працівникам не використали 116 млн грн, або майже 35% від запланованої на 2020 рік суми.

Він зазначив, що за однією з бюджетних програм у Фонді на ці заходи заплановано 337 млн грн. За ці кошти планували здійснити доплати (в середньому 2 600 грн на особу) більш як для 26 тис.медиків у 100 закладах охорони здоров’я у вересні – грудні 2020 року. За фактом, на доплати МОЗ направили тільки 221 млн грн, але для 192 медустанов.

Станом на 31 грудня 2020 року із Фонду боротьби з COVID-19 було використано 63,7 млрд грн з передбачених 72 млрд грн.