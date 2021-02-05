Герасим’юк про підсанкційні канали: Через них в Україну заходить кремлівська зараза

Україна має припинити діяльність «112 Україна», NewsOne, Zik, бо через ці канали заходить до нас кремлівська пропаганда.

На цьому наголосила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформу.

«Усі ці канали мають велику кількість санкцій від Національної ради. За що? Це мова ворожнечі, заперечення наявності факту агресії з боку Росії, це пропаганда зверхності, це образа за національною ознакою - і ганебний випадок з антисемітськими висловлюваннями, - це популяризація органів країни-агресора. І на цей момент Національна рада і далі розглядає подібні речі і констатує, що чим далі, тим серйозніше ці рупори пропаганди, а не журналістські колективи, це заносять у наш ефір. Через ці якраз канали, про які дехто сьогодні турбується, заходить в Україну, в інформаційний простір кремлівська зараза», - сказала Герасим’юк.

Вона зазначила, що ці три канали уже давно заявляють про те, що Національна рада намагається їх закрити, хоча у неї немає таких повноважень.

«Це вже триває, мабуть, четвертий рік. Вся причина в тому, що ми за весь цей час не спромоглися –і я сподіваюсь, що це станеться в цьому році, - запровадити нормальне законодавство в нормальній європейській країні. Коли на сьогодні заблоковано, поки що, розгляд закону «Про медіа», подивіться, хто це робить і чому. А це якраз необхідний крок на тому етапі інформаційної війни, який сьогодні ми маємо, у відсутність будь-яких механізмів для тої самої Національної ради, щоб реагувати відповідно на те, що робиться в ефірах», - наголосила голова Національної ради.

Водночас вона додала, що діяльність цих каналів не має нічого спільного з журналістикою.

«Коли ми говоримо про журналістику, то це про кодекс професії, це про знання, про честь і розуміння наслідків своєї роботи. Це про відповідальність. І коли ми говоримо про ці речі, тут ми можемо говорити про свободу слова. У цьому випадку ми говоримо зовсім про інше. І я абсолютно підтримую необхідність припинення цієї пропагандистської діяльності. Коли вже говорити про цінності, то ми вже дуже давно говорили із засновником, з продюсером цих всіх трьох каналів, наскільки їхні дії нівелювали професію взагалі як таку», - сказала Герасим’юк.

Вона зазначила, що ними нівельовано поняття про журналістику, поняття, хто такий телеведучий, так само на цих каналах було нівельовано поняття експертної думки – «це армія людей, яких ніхто не знає, за якими не стоять ніякі установи».

«Є така платформа, вона, здається, називається «База псевдосоціологів». Вони формують списки таких липових експертів. Здається, минулого року, цей список оновився, десь 5 десятків таких експертів, які використовуються в цих ефірах. З них 30, як кажуть люди із цієї платформи, займались піаром Медведчука, пана Рабіновича та партії «ОПЗЖ». Я хочу запитати: де тут про свободу слова?Де тут про журналістику взагалі?» - пролунало він неї риторичне запитання.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

Станом на ранок 3 лютого, мовлення цих каналів було припинено.

Фото: Олександра Йорк, Телекритика